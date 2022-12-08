Сака оценил игроков сборной Франции

Атакующий полузащитник сборной Англии Букайо Сака пообщался с журналистами в преддверии поединка против национальной команды Франции в плей-офф чемпионата мира – 2022.

«У сборной Франции много классных футболистов. Мне нравится, как играет Усман Дембеле. Этот парень очень хорош.

Это очень качественная команда, поэтому нам необходимо подойти к этой встрече в максимальной готовности», - передает Букайо таблоид Mirror.

Четвертьфинальный матч Англия – Франция состоится в субботу, 10 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В 1/8 финала британцы победили Сенегал (3:0), а «трёхцветные» выиграли у Польши (3:1).