Булыкин считает, что Франция обыграет Англию в 1/4 финала ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин дал свой прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира в Катаре, где в очном противостоянии сойдутся сборные Франции и Англии.

«Как мне кажется, Франция выиграет у Англии. Думаю, они будут в финале. Если, конечно, англичане не покажут какой-то сумасшедший футбол», - передает слова Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что Франция является действующим победителем турнира.

Стартовый свисток в четвертьфинальном поединке между англичанами и французами прозвучит 10 декабря в 22:00 по московскому времени. Победитель этого матча сыграет с победителем пары Марокко — Португалия, которые играют в данную минуту. Следить за текстовой трансляцией можно на сайте LiveResult.ru.