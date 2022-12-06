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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Стерлинг не вернётся в расположение сборной Англии, пока не убедится, что его семья в безопасности

06 Декабря 2022 • 11:13 Комментировать
Англия
...
Франция
1 3.20 X 3.25 2 2.35
10.12 22:00

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг рискует пропустить остаток чемпионата мира по личным причинам. По информации от Sun Sport, вингер лондонского «Челси» заверил своё окружение, что не вернётся в Катар на мундиаль, пока полностью не убедится, что его семья находится в безопасности.

Напомним, недавно на дом Стерлинга было совершено нападение. Грабители вынесли из жилья много ценных вещей, но семья англичанина при этом не пострадала физически. Как только Рахим об этом узнал, главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт сразу отпустил его в Лондон к семье.

На этом чемпионате мира Стерлинг отметился одним голом, который был забит в первом туре группового этапа с Ираном.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Англии Рахим Стерлинг
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