Саутгейт рассказал, что думает о вылете сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение от Франции в четвертьфинале чемпионата мира (1:2).

Французы вышли вперёд уже на 17-й минуте, а в начале второго тайма Гарри Кейн точно пробил с пенальти, сравняв счёт. К сожалению для коллектива Саутгейта, гол на 78-й минуте стал победным для соперников. В концовке всё тот же Кейн упустил возможность во второй раз забить с точки и спасти команду от поражения в основное время.

«Мы заслуживали большего, но, конечно, победителя определяют голы. После матча я сказал игрокам, что не мог требовать от них большего – они здорово смотрелись против соперника топ-уровня. Мы хорошо провели этот турнир», – рассказал в интервью ITV рулевой англичан.