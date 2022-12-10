Жиру забил второй мяч в ворота сборной Англии

В последнем матче стадии 1/4 финала чемпионата мира по футболу играют сборные Англии и Франции. После гола Гарри Кейна с пенальти в начале второго тайма счет сравнялся, а игра заметно успокоилась. Тем не менее, концовка будет огненной, ведь французы снова вышли вперед.

На 78-й минуте Антуан Гризманн сильно навесил от левой боковой линии поля на голову Оливье Жиру, которого не успел накрыть Гарри Магуайр, и форвард-ветеран метров с семи головой вколотил мяч в ближнюю часть ворот.

Французы ведут со счетом 2:1. Победителя в этой паре ждет сборная Марокко. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.