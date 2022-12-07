Фердинанд: «Это лучшая сборная Англии, которую я когда-либо видел»

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в преддверии матча с командой Франции похвалил англичан.

«Я полностью уверен во всех этих игроках. Это лучшая сборная Англии, которую я когда-либо видел», - сказал Фердинанд в эфире ITV.

И добавил, что сегодняшняя сборная Англии – та команда, против которой не желает играть ни одна другая команда мира.

Так это или нет – узнаем 10 декабря, когда англичане встретятся с французами в важнейшем матче четвертьфинала чемпионата мира в Катаре.

Напомним, англичане вышли с первого места из группы В, а в первом раунде плей-офф отправили домой сборную Сенегала – 3:0.