Хендерсон: «Возможно, Мбаппе сейчас находится в лучше форме в своей жизни»

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон оценил нынешнюю форму Килиана Мбаппе, который является лучшим бомбардиром чемпионата мира с 5 голами на счету.

«Не думаю, что Конате захочет слить нам какую-либо информацию о сборной Франции. Это команда мирового уровня с невероятными игроками. Возможно, Мбаппе сейчас находится в лучше форме в своей жизни. В данный момент Килиан является лучшим футболистом планеты вместе с Лионелем Месси», – заявил Хендерсон на пресс-конференции после матча с Сенегалом.

Напомним, сам Хендерсон вчера открыл счёт в матче ⅛ финала со сборной Сенегала. В четвертьфинале англичане встретятся с Францией.