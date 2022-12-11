​Саутгейт ответил на вопрос о своём будущем после вылета Англии

Сборная Англии вылетела с чемпионата мира, проиграв Франции на стадии четвертьфинала со счётом 1:2. После игры комментарий насчёт своего будущего дал главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт.

«Такие турниры отнимают много сил, и мне нужно немного времени, чтобы подумать. Это будет правильно. Нужно немного времени, чтобы убедиться, то все примут правильное решение», - высказался Саутгейт, чьи слова в социальных сетях передаёт инсайдер Фабрицио Романо.

Действующий контракт Гарета Саутгейта рассчитан ещё на два года. Впрочем, ранее ходили слухи, что в случае неудачи на чемпионате мира тренер может уйти в отставку.