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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Саутгейт ответил на вопрос о своём будущем после вылета Англии

11 Декабря 2022 • 11:07 Комментировать
Англия
1:2
Франция
окончен

Сборная Англии вылетела с чемпионата мира, проиграв Франции на стадии четвертьфинала со счётом 1:2. После игры комментарий насчёт своего будущего дал главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт.

«Такие турниры отнимают много сил, и мне нужно немного времени, чтобы подумать. Это будет правильно. Нужно немного времени, чтобы убедиться, то все примут правильное решение», - высказался Саутгейт, чьи слова в социальных сетях передаёт инсайдер Фабрицио Романо.

Действующий контракт Гарета Саутгейта рассчитан ещё на два года. Впрочем, ранее ходили слухи, что в случае неудачи на чемпионате мира тренер может уйти в отставку.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт
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