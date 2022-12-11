Тчуамени прокомментировал победу над Англией

Хавбек сборной Франции Орельен Тчуамени высказался о победе над командой Англии в четвертьфинале чемпионата мира – 2022. «Трёхцветные» выиграли со счетом 2:1.

«Станем ли мы снова чемпионами мира? Для начала нужно победить Марокко в полуфинале. Нам необходимо хорошо подготовиться к этому сопернику, а потом уже думать о финальном поединке. Встреча с Марокко будет отличной, я уверен в этом», - передает слова Орельена beIN Sports.

Матч ½ финала между Францией и Марокко состоится в среду, 14 декабря. В другом полуфинальном поединке мундиаля сойдутся сборные Аргентины и Хорватии.