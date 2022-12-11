Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Хендерсон прокомментировал нереализованный пенальти Кейна

11 Декабря 2022 • 00:40 Комментировать
Англия
1:2
Франция
окончен

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон высказался о моменте, который надолго останется в памяти всех англичан.

Гарри Кейн сравнял счёт на 54-й минуте, забив с точки, а спустя полчаса получил возможность сделать то же самое уже при счёте 1:2 в пользу французов, но не был точен. Англичане покинули турнир на стадии четвертьфинала.

«Мы знаем, сколько пенальти забил за нас Кейн, насколько важен его вклад. Эта неудача сделает его ещё сильнее. Гарри – нападающий мирового класса и наш капитан, он придёт в норму.

Мы полностью выложились и показали характер, отыгравшись после 0:1, но, к сожалению, это был не наш вечер. Мы очень разочарованы», – сказал в интервью ITV футболист «Ливерпуля».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Франции Джордан Хендерсон Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1
0
5.40 3.65 1.73
Видео
Окончен
Англия Англия
Франция Франция
1
2
3.05 3.25 2.47
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Декабря
01:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дешам – о полуфинале: «Результаты сборной Марокко говорят сами за себя»
01:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Руни – о Кейне: «Ты сравнялся со мной, но скоро превзойдёшь»
01:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Льорис: «Мне очень жаль Кейна»
01:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Будущее Саутгейта в сборной Англии находится под вопросом слухи
01:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Саутгейт рассказал, что думает о вылете сборной Англии
01:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дешам высказался о выходе сборной Франции в полуфинал ЧМ-2022
00:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Линекер – о вылете сборной Англии: «Прекрасная молодая команда, у которой всё впереди»
00:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хендерсон прокомментировал нереализованный пенальти Кейна
00:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Англия в седьмой раз вылетела в четвертьфинале чемпионата мира – рекорд
00:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кавазашвили: «Португалия не показала ничего яркого»
00:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Франция – первый в 21 веке действующий чемпион, дошедший до полуфинала ЧМ
00:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Англии установила свой рекорд по количеству мячей на чемпионате мира
00:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Франция стала первой командой, выигравшей матч ЧМ при двух пенальти, назначенных в пользу соперника
00:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Определились все полуфиналисты чемпионата мира
10 Декабря
23:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Англии получила первую жёлтую карточку на ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем