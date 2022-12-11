Хендерсон прокомментировал нереализованный пенальти Кейна

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон высказался о моменте, который надолго останется в памяти всех англичан.

Гарри Кейн сравнял счёт на 54-й минуте, забив с точки, а спустя полчаса получил возможность сделать то же самое уже при счёте 1:2 в пользу французов, но не был точен. Англичане покинули турнир на стадии четвертьфинала.

«Мы знаем, сколько пенальти забил за нас Кейн, насколько важен его вклад. Эта неудача сделает его ещё сильнее. Гарри – нападающий мирового класса и наш капитан, он придёт в норму.

Мы полностью выложились и показали характер, отыгравшись после 0:1, но, к сожалению, это был не наш вечер. Мы очень разочарованы», – сказал в интервью ITV футболист «Ливерпуля».