​Магуайр: «Мы были лучше Франции во многих компонентах»

Защитник национальной сборной Англии Гарри Магуайр выказался по поводу прошедшего матча против Франции на стадии четвертьфинала чемпионата мира – 2022.

«Мы верили, что выиграем турнир. Честно говоря, мы были лучше Франции во многих компонентах. Думаю, мы доказали, что можем решать самые высокие задачи, несмотря на этот результат», - сказал Магуайр журналистам.

Напомним, что сборная Англии проиграла Франции в субботу вечером со счётом 1:2. В концовке «три льва» имели прекрасный шанс сравнять счёт и перевести игру в экстра-тайм, но Гарри Кейн не реализовал пенальти, пробив выше цели.