Дрогба поддержал Кейна: «Потребуется время, чтобы это пережить, но это сделает тебя сильнее»

Экс-нападающий сборной Кот‑д’Ивуара Дидье Дрогба обратился к форварду англичан Гарри Кейну, после вылета его команды с ЧМ-2022.

Напомним, что Англия потерпела поражение в поединке против Франции. Встреча 1/4 финала мундиаля завершилась со счетом 1:2.

«Будет больно, но я знаю, что ты являешься настоящим капитаном и лидером. Мне очень понравилось, как ты играл на этом чемпионате мира. Ты забиваешь, ассистируешь, ведешь за собой команду, являясь примером для всех нападающих. Потребуется время, чтобы это пережить, но это сделает тебя сильнее!» — написал Дрогба на своей странице в социальных сетях.