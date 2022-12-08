Конате: «Меня не удивляют выступления Упамекано на чемпионате мира»

Центральный защитник сборной Франции Ибраима Конате прокомментировал выступления Дайо Упамекано на этом чемпионате мира. Напомним, футболист мюнхенской «Баварии» выступает в основе команды Дидье Дешама, которая 10 декабря сыграет в четвертьфинале мундиаля против сборной Англии.

«Меня не удивляют выступления Упамекано на чемпионате мира. Я знаю, на что он способен, ведь играл вместе с ним в «РБ Лейпциге», а затем наблюдал в «Баварии». Дайо показывает невероятный уровень, но это его обычная форма. Ничего удивительного», – сказал Конате на пресс-конференции.

Что касается Конате, Ибраима проводит свой второй сезон в «Ливерпуле». За этот срок француз выиграл Кубок Англии и Кубок лиги.