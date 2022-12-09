Фердинанд: «Англия справится с Францией, если нейтрализует Мбаппе»

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался касательно поединка против Франции в плей-офф чемпионата мира – 2022.

«Я смотрел матчи французов, могу сказать, что меня беспокоит только Мбаппе. Не хочу проявить неуважение к остальным футболистам, но Англия справится с этой командой, если нейтрализует Килиана.

На моей памяти это лучшая сборная Англии. Если у нас закроют Рэшфорда, есть Фоден. Если закроют Фила, есть Кейн. А еще Беллингем и Сака. Даже Хендерсон начал забивать», - передает слова Рио BBC Sport.

Матч Англия – Франция пройдет 10 декабря, начало – 22:00 мск.