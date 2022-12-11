Президент Франции - о ЧМ: «Мы доведём дело до конца»

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал выход подопечных Дидье Дешама в полуфинал чемпионата мира – 2022. В матче ¼ финала «трёхцветные» переиграли команду Англии со счетом 2:1. Победный мяч забил нападающий Оливье Жиру.

«Браво, команда! Вся страна с вами, мы доведем дело до конца. Марокко, до встречи в ½ финала. Англия доказала, что является достойным соперником. Вперед, синие», - гласит сообщение Макрона в социальных сетях.

Напомним, что французы являются действующими чемпионами мира.

Матч между командой Дешама и Марокко состоится в среду, 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.