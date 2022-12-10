Гризманн превзошёл достижение Зидана и Анри

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн обошёл легендарных Зинедина Зидана и Тьерри Анри по результативным передачам.

Представитель мадридского «Атлетико» ассистировал Орельену Тчуамени, точный удар которого позволил французам открыть счёт в поединке 1/4 финала чемпионата мира с Англией уже на 17-й минуте. Теперь у Гризманна 27 голевых передач в составе «трёхцветных» – лучший результат в современной истории. Прежними рекордсменами сборной Франции по этому показателю были Зинедин Зидан и Тьерри Анри, в активе которых по 26 ассистов.

С начала катарского мундиаля Антуан Гризманн записал на свой счёт два результативных паса, но сам пока не забивал.