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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Аршавин — о Жиру в «Арсенале»: «Он кайфовал от себя»

06 Декабря 2022 • 16:34 Комментировать (7)
Англия
...
Франция
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10.12 22:00

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о совместной игре с форвардом сборной Франции Оливье Жиру.

Напомним, Жиру выступал за «канониров» в период с 2012 по 2018 год. В составе «Арсенала» лучший бомбардир в истории сборной Франции провёл в общей сложности 253 матча, забив в них 105 голов и отдав 41 результативную передачу.

Аршавин назвал Жиру очень весёлым человеком, который любил покрасоваться перед зеркалом.

«Парень, который всегда любил красоваться перед зеркалом и кайфовал от себя. Жиру был открытым человеком, и я вспоминаю его с тёплыми чувствами», — цитирует Аршавина Sport24.

В настоящий момент 36-летний Жиру представляет сборную Франции на чемпионате мира в Катаре. Где в четырёх проведённых матчах сумел отличиться тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Арсенал Лондон Сборная Франции Оливье Жиру
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
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ARTUR
06 Декабря 2022 в 16:57
Жиру это латентный , он уже однажды чуть не сорвался сделать камнгаут , говоря что скорей бы настали в футболе времена когда на это перестанут криво смотреть , но потом как и все гомики зассал .. но это произойдет сто пудово .
wild cat
06 Декабря 2022 в 17:03
оо Божэ..и энтат припудриный чо ли?
ARTUR
06 Декабря 2022 в 18:04
)))
Viva Barcelona
06 Декабря 2022 в 18:22
Ты чертила конченая)
Viva Barcelona
06 Декабря 2022 в 17:04
Сам ты латентный, гомофоб недобитый)
ARTUR
06 Декабря 2022 в 18:06
Додик , гомик позорный ты сколько не меняй аваторок , от тебя все равно шманит , ты гомосек почему не на фронте ??
Viva Barcelona
06 Декабря 2022 в 18:21
Тебя видать гомосеки по жизни обижают, что ты всё время только на них и брызжишь слюной, ты вообще обижен по жизни, всё время ноешь как тетка позорная)) хотя почему как? Ты есть таковая по жизни))
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