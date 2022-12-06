Аршавин — о Жиру в «Арсенале»: «Он кайфовал от себя»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о совместной игре с форвардом сборной Франции Оливье Жиру.

Напомним, Жиру выступал за «канониров» в период с 2012 по 2018 год. В составе «Арсенала» лучший бомбардир в истории сборной Франции провёл в общей сложности 253 матча, забив в них 105 голов и отдав 41 результативную передачу.

Аршавин назвал Жиру очень весёлым человеком, который любил покрасоваться перед зеркалом.

«Парень, который всегда любил красоваться перед зеркалом и кайфовал от себя. Жиру был открытым человеком, и я вспоминаю его с тёплыми чувствами», — цитирует Аршавина Sport24.

В настоящий момент 36-летний Жиру представляет сборную Франции на чемпионате мира в Катаре. Где в четырёх проведённых матчах сумел отличиться тремя забитыми мячами.