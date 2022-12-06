Пикфорд – о сборной Франции: «Им стоит нас опасаться»

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд поделился ожиданиями от четвертьфинала со сборной Франции. Англичане встретятся с французами в Катаре 10 декабря.

«Им стоит нас опасаться. В атаке мы представляем большую угрозу. У нас были разочарования на предыдущих чемпионатах мира и Европы, но мы вместе через это прошли и многому научились», - цитирует Пикфорда Mirror.

Тем не менее, Пикфорд похвалил соперника, упомянув, что сборная Франции – это действующие чемпионы мира, у которых в обойме есть такой игрок как Килиан Мбаппе и другие великие футболисты.

Напомним, очная встреча сборных Франции и Англии состоится в эту субботу 10 декабря. Начало матча – в 22:00.