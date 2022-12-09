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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Уайт покинул расположение сборной Англии из-за ссоры с ассистентом Саутгейта

09 Декабря 2022 • 13:26 Комментировать
Англия
...
Франция
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10.12 22:00

Стала известна причина, по которой защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт досрочно покинул расположение сборной Англии на чемпионате мира в Катаре. По информации от Daily Star, футболист уехал из-за ссоры со Стивом Холландом, который является ассистентом главного тренера Гарета Саутгейта.

По сведениям источника, Уайт прибыл в расположение сборной уже недовольным, так как не мог поладить с некоторыми партнёрами. Разногласия с ассистентом главного тренера стали последней каплей, поэтому футболист в итоге покинул лагерь «трёх львов».

Стив Холланд ранее работал ассистентом тренера в лондонском «Челси», помогая таким специалистам, как Андре Виллаш-Боаш, Роберто ди Маттео, Рафаэль Бенитсе, Жозе Моуринью, Гус Хиддинк и Антонио Конте. Зимой 2015 года в матче с «Сандерлендом» Холланд провёл свой единственный матч во главе «синих».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Арсенал Лондон Гарет Саутгейт Стив Холланд Бен Уайт
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