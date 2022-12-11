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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Футбольная ассоциация Англии публично поддержала Саутгейта и команду

11 Декабря 2022 • 16:25 Комментировать (2)
Англия
1:2
Франция
окончен

Футбольная ассоциация Англии опубликовала заявление своего генерального директора Марка Буллингема.

Напомним, что в субботу сборная Англии проиграла Франции в четвертьфинале чемпионата мира со счётом 1:2.

«Гарет Саутгейт и Стив Холанд исключительно готовили команду по ходу турнира. Футболисты были полны решимости выиграть трофей. У нас интересная молодая команда. Несмотря на сильное разочарование от результата, мы гордимся выступлением команды. Мы гордимся Гаретом, игроками, тренерами и ценим тяжёлую работу, которую они проделали», - говорится в заявлении.

Судя по заявлению, Гарет Саутгейт наверняка продолжит работать со сборной Англии. Сам тренер после матча говорил, что ему нужно время, чтоб всё взвесить.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт
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Комментарии (1)
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ингерман
11 Декабря 2022 в 16:38
ай уровню сборнай он уже сейчас не соответсвует.. а она должна стать ышо сильнее.. тем более - гудбай.. )))
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