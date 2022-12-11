​Футбольная ассоциация Англии публично поддержала Саутгейта и команду

Футбольная ассоциация Англии опубликовала заявление своего генерального директора Марка Буллингема.

Напомним, что в субботу сборная Англии проиграла Франции в четвертьфинале чемпионата мира со счётом 1:2.

«Гарет Саутгейт и Стив Холанд исключительно готовили команду по ходу турнира. Футболисты были полны решимости выиграть трофей. У нас интересная молодая команда. Несмотря на сильное разочарование от результата, мы гордимся выступлением команды. Мы гордимся Гаретом, игроками, тренерами и ценим тяжёлую работу, которую они проделали», - говорится в заявлении.

Судя по заявлению, Гарет Саутгейт наверняка продолжит работать со сборной Англии. Сам тренер после матча говорил, что ему нужно время, чтоб всё взвесить.