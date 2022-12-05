Сёмин – о Мбаппе: «Его отлично используют партнёры»

Бывший главный тренер национальной команды России Юрий Сёмин поделился своими эмоциями от выступления на чемпионате мира – 2022 французского игрока Килиана Мбаппе.

Специалист считает, что футболист сборной Франции очень хорошо пользуется своими сильными сторонами, одна из которых – скорость.

Эксперт отметил, что при условии построения многими командами высокой оборонительной линии Мбаппе умело пользуется появляющимся пространством.

«Он очень часто убегает один на один. Его отлично используют партнеры. В средней линии играют игроки, способные ассистировать Килиану», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».