Мбаппе вернулся к тренировкам в общей группе

Звезда сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе снова тренируется в общей группе своей национальной команды, пишет AP News. А значит, сыграет в важнейшем матче против сборной Англии.

Недавно в СМИ появились новости о том, что Мбаппе тренировался отдельно. Его партнёр по команде Ибраима Конате позже рассказал, что у Мбаппе была лёгкая восстановительная тренировка и с игроком всё в полном порядке.

Килиан Мбаппе на данный момент – лучший бомбардир мундиаля в Катаре. На его счету – пять забитых голов. По дублю он отправил в ворота сборных Дании и Польши, а один мяч забил австралийцам.

Сборные Англии и Франции сыграют 10 декабря в 22:00 по московскому времени.