Фоден подвёл итог выступлению Англии на чемпионате мира

Хавбек «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате мира – 2022.

«У меня сейчас эмоциональное опустошение. Жаль, что наше путешествие завершилось, но я горжусь командой и тем, чего мы смогли добиться. У нас была потрясающая поддержка. Огромная благодарность наши поклонникам на матчах. Было очень приятно», - гласит сообщение полузащитника в соцсетях.

Англия завершила участие на чемпионате мира в четвертьфинале. Британцы потерпели поражение от Франции со счетом 1:2. В полуфинале «трёхцветные» сыграют против Марокко.