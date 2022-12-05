Дембеле: «Хотел бы выступать с Мбаппе за один клуб»

Полузащитник сборной Франции Усман Дембеле заявил о желании выступать с нападающим Килианом Мбаппе за один клуб. Напомним, в конце прошлого сезона, когда у Дембеле закончился контракт с «Барселоной», вингер мог перебраться в «ПСЖ» свободным агентом, но в итоге решил остаться в Каталонии и подписать новое соглашение с «сине-гранатовыми».

«Лучше всего я выступаю вместе с Килианом Мбаппе. Мы отлично смотримся на поле. Я бы хотел побольше с ним играть. Возможно, на клубном уровне», – цитирует Дембеле Managing Barca.

Напомним, Мбаппе ранее изъявил желание покинуть «ПСЖ». Эту информацию подтвердил ряд авторитетных источников, включая журналиста Фабрицио Романо, но руководство парижан отрицает эти слухи.