Знаменитые экс-полузащитники Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард рассматриваются на роль преемника Гарета Саутгейта в сборной Англии.

После поражения англичан от Франции в четвертьфинале чемпионата мира (1:2) стало известно, что нынешний рулевой «трёх львов» может оставить свой пост. Английская ассоциация открыта к назначению иностранного специалиста в случае ухода Саутгейта, но не отказывается и от местных кандидатов. По информации MailSport, в списке претендентов присутствуют Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард, в прошлом выступавшие за национальную команду.

В настоящий момент Лэмпард трудится в «Эвертоне», с которым связан контрактом до 2024 года, а Джеррард остаётся без работы после увольнения из «Астон Виллы».