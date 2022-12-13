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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Англии рассматривает двух легендарных экс-игроков на пост главного тренера слухи

13 Декабря 2022 • 01:32 Комментировать
Англия
1:2
Франция
окончен

Знаменитые экс-полузащитники Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард рассматриваются на роль преемника Гарета Саутгейта в сборной Англии.

После поражения англичан от Франции в четвертьфинале чемпионата мира (1:2) стало известно, что нынешний рулевой «трёх львов» может оставить свой пост. Английская ассоциация открыта к назначению иностранного специалиста в случае ухода Саутгейта, но не отказывается и от местных кандидатов. По информации MailSport, в списке претендентов присутствуют Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард, в прошлом выступавшие за национальную команду.

В настоящий момент Лэмпард трудится в «Эвертоне», с которым связан контрактом до 2024 года, а Джеррард остаётся без работы после увольнения из «Астон Виллы».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Сборная Англии Фрэнк Лэмпард Стивен Джеррард Гарет Саутгейт
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