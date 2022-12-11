Линекер – о вылете сборной Англии: «Прекрасная молодая команда, у которой всё впереди»

Бывший английский нападающий Гари Линекер прокомментировал вылет сборной Англии на стадии 1/4 финала чемпионата мира в Катаре.

Англичане не сумели остановить поход французов за вторым кубком мира кряду, уступив им со счётом 1:2.

«Это было душераздирающе, но не стыдно проигрывать такой сильной французской сборной, которую я поздравляю с выходом в полуфинал. У Англии прекрасная молодая команда, которая достойно проявила себя в этот раз и станет ещё лучше в будущем. Время сборной Англии ещё придёт», – написал в социальных сетях Линекер после матча.

До столкновения с Францией команда Гарета Саутгейта выиграла три матча и однажды сыграла вничью в рамках катарского мундиаля.