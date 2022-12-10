Лизаразю вспомнил триумф французов в 1998 году

Биксант Лизаразю, бывший французский защитник, входил в состав сборной Франции, которая в 1998 году впервые принесла нации Кубок мира. Тогда французы провели блестящий домашний турнир, увенчанный победой со счетом 3:0 над бразильцами.

- Четыре прекрасные победы. Но самое приятное - это то, что мы сделали это у себя дома, во Франции. У нас была невероятная команда, - цитирует слова Лизаразю Corriere dello Sport.

На нынешнем турнире сборная Франции уже добралась до четвертьфинала Мундиаля, сегодня вечером она сразится с английской командой. Трансляция игры в формате онлайн будет доступна на нашем сайте.