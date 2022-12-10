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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Лизаразю вспомнил триумф французов в 1998 году

10 Декабря 2022 • 19:47 Комментировать
Англия
...
Франция
1 3.00 X 3.20 2 2.65
Через 1 ч. 55 мин.

Биксант Лизаразю, бывший французский защитник, входил в состав сборной Франции, которая в 1998 году впервые принесла нации Кубок мира. Тогда французы провели блестящий домашний турнир, увенчанный победой со счетом 3:0 над бразильцами.

- Четыре прекрасные победы. Но самое приятное - это то, что мы сделали это у себя дома, во Франции. У нас была невероятная команда, - цитирует слова Лизаразю Corriere dello Sport.

На нынешнем турнире сборная Франции уже добралась до четвертьфинала Мундиаля, сегодня вечером она сразится с английской командой. Трансляция игры в формате онлайн будет доступна на нашем сайте

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Биксант Лизаразю ЧМ-1998
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АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ
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