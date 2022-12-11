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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Райс – о вылете Англии: «Лучшая команда проиграла»

11 Декабря 2022 • 12:59 Комментировать
Англия
1:2
Франция
окончен

В матче ¼ финала чемпионата мира – 2022 сборная Англии потерпела минимальное поражение от команды Франции со счетом 1:2. Своим мнением по этому результату поделился полузащитник «трёх львов» Деклан Райс.

«Я считаю, что лучшая команда потерпела поражение. Не припомню креатива от французов, кроме двух забитых мячей. Мы же показали отличный футбол. Нам нужно вернуться в будущем, ведь в футболе судят по достигнутому успеху», - передает слова Деклана RMC Sport.

В полуфинале мундиаля, проходящего в Катаре, Франция встретится с Марокко. Поединок состоится в среду, 14 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Франции Деклан Райс
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