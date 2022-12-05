Пиоли: «Я надеюсь, что Франция выиграет чемпионат мира»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли рассказал о своих предпочтениях на катарском чемпионате мира.

«Я надеюсь, что Франция выиграет чемпионат мира, и я поддерживаю их, поскольку поддерживаю своих футболистов. Мне легче работать с теми игроками, которые счастливы и довольны», — приводит слова Пиоли Football Italia. Специалист рассказал, что находится в контакте со своими подопечными, особенно после проведённых ими матчей.

Напомним, что Франция дошла до четвертьфинала катарского мундиаля, где встретится со сборной Англии. В составе действующих чемпионов мира «Милан» представляют Оливье Жиру и Тео Эрнандес.