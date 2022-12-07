Шоу поделился мнением о том, как сборная Англии должна играть против Франции

Левый защитник сборной Англии Люк Шоу высказался о предстоящем матче против Франции, который пройдёт 10 декабря в рамках четвертьфинала чемпионата мира.

По словам футболиста «Манчестер Юнайтед», англичанам не следует излишне осторожничать в поединке против действующих чемпионов мира: «Думаю, мы должны навязывать свой футбол в матче с Францией, учитывая показанную нами игру в предыдущих встречах. Мы способны демонстрировать мировой класс, когда активно атакуем, и мы достаточно хороши, чтобы сломить таким образом сопротивление любого соперника», – цитирует talkSPORT латераля англичан.