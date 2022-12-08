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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Шоу: «Хотим продолжать работать с Саутгейтом»

08 Декабря 2022 • 17:44 Комментировать
Англия
...
Франция
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10.12 22:00

Защитник сборной Англии Люк Шоу высказался на тему будущего главного тренера команды Гарета Саутгейта.

Поговаривали, что после провала в Лиге наций чемпионат мира может определить судьбу Саутгейта, хотя его контракт с Футбольной ассоциацией Англии рассчитан до конца Евро-2024.

«Конечно, мы хотим продолжать работать с Саутгейтом. Успеха, который он принёс, у нас не было уже много лет. Я понимаю, что мы ничего не выиграли, и мы разочарованы этим, но мы движемся в правильном направлении. Конечно, ходят слухи о том, что может быть, если мы не выиграем в субботу. Но мы не настраиваемся на негатив», - слова Шоу приводит Goal.com.

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Англии и Франции пройдёт 10 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт Люк Шоу
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АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ
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