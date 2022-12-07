Зидан не возглавит сборную Франции

Президент французской федерации футбола Ноэль ле Грэ высказался о будущем главного тренера национальной команды Дидье Дешама.

«Я хочу, чтобы Дешам остался. Если он выведет команду в полуфинал, то решение о будущем будет за ним. Я никогда в жизни не рассматривал Зидана на эту должность», — заявил ле Грэ Sport Bild. Глава федерации отметил, что ни он сам, ни люди из его окружения не звонили Зидану.

Сборная Франции одолела Польшу в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 3:1 и вышла в следующий раунд плей-офф. В четвертьфинале турнира французы сыграют с Англией, встреча пройдет 10 декабря, начало запланировано на 22:00 по мск.