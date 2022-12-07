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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Зидан не возглавит сборную Франции

07 Декабря 2022 • 20:13 Комментировать
Англия
...
Франция
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10.12 22:00

Президент французской федерации футбола Ноэль ле Грэ высказался о будущем главного тренера национальной команды Дидье Дешама.

«Я хочу, чтобы Дешам остался. Если он выведет команду в полуфинал, то решение о будущем будет за ним. Я никогда в жизни не рассматривал Зидана на эту должность», — заявил ле Грэ Sport Bild. Глава федерации отметил, что ни он сам, ни люди из его окружения не звонили Зидану.

Сборная Франции одолела Польшу в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 3:1 и вышла в следующий раунд плей-офф. В четвертьфинале турнира французы сыграют с Англией, встреча пройдет 10 декабря, начало запланировано на 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Зинедин Зидан Дидье Дешам Ноэль ле Грэ
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АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ
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