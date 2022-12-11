Кейн: «Мы все надеемся, что Саутгейт останется»

Капитан сборной Англии Гарри Кейн высказался о будущем главного тренера команды Гарета Саутгейта.

После поражения англичан от Франции на стадии четвертьфинала различные ресурсы уже сообщили о вероятном уходе наставника, однако Кейн хотел бы продолжить совместную работу с Саутгейтом: «Наш тренер проделал невероятную работу, о чём говорят его результаты и то, какого прогресса достигла сборная Англии под его руководством. Мы все надеемся, что он останется, но решать, конечно, ему», – приводит инсайдер Джанлука ди Марцио слова нападающего «Тоттенхэма».

Главное достижение Гарета Саутгейта за шесть лет работы в сборной Англии – выход в финал чемпионата Европы – 2020. Также при нём команда стала четвёртой на ЧМ-2018 в России.