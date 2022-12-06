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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Галлас назвал лучшего игрока сборной Англии

06 Декабря 2022 • 21:31 Комментировать
Англия
...
Франция
1 3.20 X 3.25 2 2.35
10.12 22:00

Чемпион мира - 1998 Вильям Галлас назвал самого впечатляющего футболиста в составе сборной Англии.

«Никто не пугает меня в этой сборной Англии. Я никого не боюсь, но никто не говорит о Деклане Райсе, который просто невероятен», — приводит слова бывшего защитника французской сборной Genting Casino. Галлас рассказал, что верит в победу Килиана Мбаппе в дуэли против Кайла Уокера, поэтому самой опасной зоной в составе соперников действующих чемпионов мира он видит центр поля.

Напомним, что Франция и Англия встретятся в четвертьфинале катарского чемпионата мира в субботу, 10 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильям Галлас Деклан Райс
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АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ
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