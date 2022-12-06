Галлас назвал лучшего игрока сборной Англии

Чемпион мира - 1998 Вильям Галлас назвал самого впечатляющего футболиста в составе сборной Англии.

«Никто не пугает меня в этой сборной Англии. Я никого не боюсь, но никто не говорит о Деклане Райсе, который просто невероятен», — приводит слова бывшего защитника французской сборной Genting Casino. Галлас рассказал, что верит в победу Килиана Мбаппе в дуэли против Кайла Уокера, поэтому самой опасной зоной в составе соперников действующих чемпионов мира он видит центр поля.

Напомним, что Франция и Англия встретятся в четвертьфинале катарского чемпионата мира в субботу, 10 декабря.