Кечинов не считает Францию фаворитом в матче с Англией

Сборные Франции и Англии впервые сыграют между собой на чемпионате мира, и, несмотря на то, что команда Дидье Дешама выступает в качестве чемпиона мира, а также демонстрирует очень дельный футбол, бывший нападающий российской сборной и московского «Спартака» Валерий Кечинов не считает Францию безоговорочным фаворитом игры.

Он не сомневается, что англичане дадут настоящий бой чемпиону мира.

- Англия, несомненно, даст бой Франции. Почему все считают безоговорочным фаворитом именно команду Дидье Дешама? Вы посмотрите на трансферную стоимость игроков англичан. Состав у них самый дорогой на всем ЧМ! - цитирует Кечинова playmaker24.ru.