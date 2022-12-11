Каррагер: «Потенциал сборной Англии не был использован на 100%»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился своим мнением о сборной Англии, которая проиграла Франции в поединке 1/4 финала ЧМ-2022, вылетев с турнира.

«Эта сборная Англии покидает турнир, но при этом играла лучше, чем любая другая команда в Катаре в своих пяти матчах. Выиграв у Франции, англичане могли завоевать Кубок мира.

Франция победила благодаря голу с дальней дистанции, а также гениальной подаче Антуана Гризманна, который потревожил бы любую оборону в мире. Трудно отделаться от ощущения, что потенциал, которой обладала английская команда, не был на 100% использован, когда это действительно было нужно», — передает слова Каррагера Daily Mail.