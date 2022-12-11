Самедов считает, что сборная Англии играла лучше французов

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов прокомментировал победу сборной Франции над Англией в матче 1/4 финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:1.

«Франция победила не совсем уверенно. Думаю, что вчера Англия смотрелась лучше. Честно говоря, думал, что англичане выйдут в полуфинал ЧМ-2022», — приводит слова Самедова «Чемпионат».

По мнению функционера, эта игра была на три результата, просто французам повезло немного больше, поэтому они и одержали победу.

В полуфинале турнира сборная Франции встретится с Марокко, матч пройдет 14 декабря, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по московскому времени.