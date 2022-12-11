Чемпион по боксу Фьюри поддержал сборную Англии после вылета с ЧМ-2022

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри прокомментировал неудачу сборной Англии в плей-офф чемпионата мира – 2022. Подопечные Гарета Саутгейта уступили Франции (1:2) в четвертьфинале мундиаля.

«Парни, выше голову. Вы еще вернетесь и заберете свое. Нужно поддерживать нашу сборную не только после побед, но и после поражений», - гласит сообщение британского боксера в социальных сетях.

В ½ финала чемпионата мира Франция встретится с главной сенсацией турнира – командой Марокко. В другом поединке сойдутся Аргентина и Хорватия.

Финал состоится 18 декабря.