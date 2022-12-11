Руни – о Кейне: «Ты сравнялся со мной, но скоро превзойдёшь»

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался после матча с Францией.

Действующие чемпионы мира победили со счётом 2:1. Автором единственного гола англичан стал Гарри Кейн, повторивший рекорд Руни по количеству забитых мячей за сборную (53), но превратившийся в антигероя после нереализованного пенальти на 84-й минуте.

«Очень расстроен вылетом, но горжусь выступлением команды на этом турнире, – делится впечатлениями Руни, слова которого приводит TMW. – Хочу поздравить Гарри Кейна, который сравнялся со мной по голам, но скоро превзойдёт меня и станет единоличным рекордсменом. Не могу представить никого более достойного, кто мог бы сместить меня с вершины. Не падай духом, Гарри», – заявил экс-игрок «Манчестер Юнайтед».