Рабио: «Ничто не может нас сломить»

Сборная Франции завоевала путёвку в полуфинал чемпионата мира, переиграв в субботу Англию со счётом 2:1. После финального свистка комментарий дал полузащитник «трёхцветных» Адриен Рабио.

«Даже когда мы находимся под давлением или испытываем трудности, мы чувствуем, что ничто не может нас сломить. Это очень важно», - сказал Рабио TF1.

Теперь сборную Франции ждёт полуфинальный матч чемпионата мира против Марокко. Команды сойдутся лицом к лицу в среду, 14 декабря.

Отметим, что сборная Франции является действующим чемпионом мира. В 2018 году на мундиале в России французы в финале обыграли Хорватию (4:2).