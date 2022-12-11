Бекхэм прокомментировал вылет сборной Англии с ЧМ-2022

Экс-игрой сборной Англии Дэвид Бекхэм прокомментировал поражение национальной команды в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре против Франции (1:2).

«Наши парни будут продолжать развиваться. Всегда неприятно просыпаться после того, как вылетели с крупного турнира, но игроки, Гарет Саутгейт, персонал и все наши болельщики могут гордиться этой командой. Нам нужен настоящий лидер, чтобы выйти на новый уровень. И наш капитан повел себя именно так. В следующий раз концовка будет иной», - написал Бекхэм на своей странице в социальных сетях.

Англия покинула турнир в Катаре, а Франция прошла в полуфинал, где сыграет против Марокко. Матч начнется 14 декабря в 22:00 по московскому времени.