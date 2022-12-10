Кейн не забил пенальти на 84-й минуте матча с Францией

Сборная Франции не успела толком порадоваться второму голу в ворота соперников из Англии, как британцы получили право на второй пенальти. Во время длинного навеса к воротам Уго Льориса Тео Эрнандес зачем-то плечом грубо толкнул в спину оппонента и на ровном месте «привез» 11-метровый удар.

У мяча Гарри Кейн, на этот раз он нанес удар по центру ворот и так же сильно, но не попал по высоте.

Напомним, что Кейн уже забил один пенальти в этой встрече, в начале второго тайма он сравнял счет.

Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.