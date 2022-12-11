Ширер - о вылете Англии с ЧМ: «Дерьмо случается»

Бывший центрфорвард сборной Англии и Ньюкасла Алан Ширер высказался относительно результата поединка между подопечными Гарета Саутгейта и командой Франции (1:2).

«Исход матча зависит от факторов, которые иногда складываются не в твою пользу. Гарри не реализовал 11-метровый, и эта молодая и дерзкая Англия едет домой. Дерьмо случается», - передает слова легенды «Ньюкасла» издание The Athletic.

В ½ финала чемпионата мира сборная Франции встретится с национальной командой Марокко. Этот поединок состоится в среду, 14 декабря. В другом полуфинале Аргентина сыграет против Хорватии.