Триппьер: «Англия хочет выиграть ЧМ-2022»

Фланговый защитник сборной Англии Киран Триппьер дал интервью представителям СМИ в преддверии поединка против национальной команды Франции в четвертьфинале чемпионата мира – 2022.

«Понимаем, что нас ждет тяжелый матч. У соперника отличные футболисты в каждой линии. Мы же хотим выиграть чемпионат мира. Надеюсь, болельщики будут гордиться нами после финального свистка», - передает слова Триппьера The Times.

Встреча сборных Англии и Франции состоится в субботу, 10 декабря. Начало противостояния запланировано в 22:00 по московскому времени. Победитель этой пары сыграет в полуфинале с Португалией или Марокко.