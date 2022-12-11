Сборная Англии установила свой рекорд по количеству мячей на чемпионате мира

Сборная Англии завершила свои выступления на катарском чемпионате мира, команда Гарри Саутгейта уступила со счетом 1:2 французам. Тем не менее, забив и в этой игре мяч, англичане довели счет своих забитых голов на этом турнире до тринадцати. Шесть из них, напомним, были забиты в первом же матче, в котором сборная Англии обыграла Иран со счетом 6:2. Столь большое количество забитых голов на крупном турнире - это абсолютный рекорд для сборной Англии, как среди мировых чемпионатов, так и с учетом чемпионата Европы.

Напомним, что сборная Англии становилась чемпионом мира лишь один раз - в 1966 году.