Упамекано: «Мы должны совершить как можно меньше ошибок»

Защитник национальной сборной Франции Дайо Упамекано прокомментировал предстоящий четвертьфинальный поединок с командой Англии.

«Мы должны совершить как можно меньше ошибок. Мы будем готовы», - приводит слова Упамекано RMC Sport.

Матч 1/4 финала чемпионата мира – 2022 в Катаре между сборными Франции и Англии состоится в ближайшую субботу, десятого декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Некоторые футбольные эксперты, помимо поединка между командами Аргентины и Нидерландов, называют эту пару одной из самых равных.

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