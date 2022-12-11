Дешам высказался о выходе сборной Франции в полуфинал ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями после победы над Англией (2:1).

Действующие чемпионы мира забили на 17-й и 78-й минутах усилиями Орельена Тчуамени и Оливье Жиру, на что англичане ответили лишь голом Гарри Кейна с пенальти на 54-й.

«Это невероятно. Важнейшая победа над очень сильной сборной Англии, которая провела хорошую игру с тактической и технической точки зрения. Сегодня мы не были идеальны, но нам хватило сил победить, несмотря на два пенальти в наши ворота. Мы наслаждаемся выходом в полуфинал, но скоро нам нужно будет переключить все мысли на предстоящую игру», – цитирует Footmercato Дешама.