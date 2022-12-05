Ловчев признался, что влюбился в Кейна

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре форварда сборной Англии Гарри Кейна.

«На этом чемпионате я влюбился в Кейна. Он же ведет игру, как он дает пасы, выводит один на один. К нему невозможно подступиться. Кайфую от его игры», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Эксперт считает, что в четвертьфинальном матче между сборными Франции и Англии может решиться, кто станет лучшим игроком мундиаля. Встреча между этими соперниками состоится 10 декабря, начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

На счету 29-летнего Кейна один забитый мяч и три голевые передачи в четырех матчах чемпионата мира.