Райс: «Хочу, чтобы Саутгейт остался в сборной Англии»

Полузащитник национальной сборной Англии Деклан Райс высказался о возможной отставке главного тренера команды Гарета Саутгейта.

«Саутгейт довел сборную Англии достаточно далеко. В игре с французами все шло по его плану, поражение – не вина тренера. Тактически все было сделано правильно, мы смогли полностью нейтрализовать Мбаппе. Голы зависят от игроков, а не от наставника. Мне бы хотелось, чтобы он остался», - передает слова хавбека таблоид Daily Mail.

Англия проиграла Франции со счетом 1:2 и покинула турнир. В свою очередь «трёхцветные» сыграют в полуфинале со сборной Марокко.