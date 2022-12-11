Мостовой порассуждал о возможной отставке Саутгейта

Эксперт Александр Мостовой, в бытность футболистом поигравший за сборную России и московский «Спартак», поделился мнением насчет будущего главного тренера национальной команды Англии Гарета Саутгейта.

«Саутгейт в команде уже продолжительное время, поэтому уход будет логичен. В принципе, англичане нормально играли, так что он может и остаться. Уйдет - молодец, не уйдет - тоже», - передает слова Александра издание «Спорт-экспресс».

Сборная Англии под руководством Саутгейта дошла до четвертьфинала чемпионата мира – 2022, где потерпела поражение от команды Франции со счетом 1:2.